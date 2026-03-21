La storia del Serale di Amici 25 potrebbe essere stravolta dagli inediti e dai nuovi giudici

Nella venticinquesima stagione di Amici, il Serale potrebbe cambiare volto grazie agli inediti e all'ingresso di nuovi giudici. Dopo le difficoltà riscontrate nel Pomeridiano e l'introduzione di nuovi membri nel team di valutazione, gli inediti sono diventati un elemento centrale per i concorrenti nella categoria canto. La loro presenza potrebbe influenzare notevolmente i pronostici e le dinamiche del torneo.

Dopo i problemi nel Pomeridiano e l'arrivo di nuovi giudici al Serale, gli inediti potrebbe stravolgere i pronostici e diventare il nuovo biglietto da visita per i concorrenti nella categoria canto di Amici 25. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amici 25 - La classifica degli inediti dei cantanti

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