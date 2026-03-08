Chi sono i 3 nuovi giudici del serale di Amici 25? Maria De Filippi cambia tutto

Il serale di Amici 25 sta per partire e si fanno sempre più insistenti le domande sui nomi dei tre nuovi giudici che affiancheranno i coach. Maria De Filippi ha annunciato un cambiamento nella squadra dei giudici, suscitando interesse tra i fan. La presentazione ufficiale dei nomi è attesa nelle prossime settimane.

Il serale di Amici 25 si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità attorno alle scelte di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è entrato nella fase decisiva della stagione e il pubblico aspetta di conoscere non solo gli allievi che accederanno alla fase finale, ma soprattutto i nomi dei giudici che valuteranno le esibizioni tra canto e ballo. Le indiscrezioni, infatti, continuano a rincorrersi mentre Mediaset prepara la programmazione del sabato sera, dove la sfida con la Rai si preannuncia intensa. Da un lato c'è il ritorno del serale del talent più seguito della tv italiana, dall'altro la nuova proposta di Milly Carlucci su Rai 1.