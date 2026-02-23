Amici 25 stravolta la giuria del Serale? Nuovi nomi e possibilità

Da anticipazionitv.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovamento della giuria di Amici 25 deriva dalla volontà di rinnovare il volto del Serale. La produzione ha deciso di inserire nomi nuovi, creando aspettative tra i fan. Nessuna comunicazione ufficiale, ma nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su possibili cambiamenti. Le voci si rincorrono e alimentano la curiosità, mentre i dettagli sui nuovi giudici restano ancora top secret. La sorpresa potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
amici 25 stravolta la giuria del serale nuovi nomi e possibilit224
© Anticipazionitv.it - Amici 25, stravolta la giuria del Serale? Nuovi nomi e possibilità

Cresce la curiosità sui giudici del Serale di Amici 25. La produzione, per ora, resta in silenzio e l’ annuncio ufficiale non è imminente, ma la sensazione è che il “puzzle” stia prendendo forma tra conferme e nuovi ingressi. Dopo un’edizione che ha abituato il pubblico a un terzetto riconoscibile, l’attesa cresce. La fase decisiva si avvicina e ogni indiscrezione diventa un indizio utile per capire che direzione prenderà la giuria. Perchè Giulia Stabie sta per lasciare i professionisti di Amici Il precedente ad Amici: un trio che ha funzionato al Serale. L’ultima stagione ha consolidato un modello chiaro: tre personalità diverse, capaci di parlare a pubblici differenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomiLa fase serale di Amici 25 si prepara a sorprendere, con possibili novità tra i giudici rispetto alla passata edizione.

Anticipazioni Amici 25, tre allievi al Serale: i nomi e chi ha dovuto cantare tre volteQuesta sera si sono saputi i nomi dei primi tre allievi ammessi al Serale di Amici 25.

Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola

Video Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Amici 25, le pagelle di domenica 22 febbraio: la rivincita di Angie (7,5) per il Serale, sprofonda Elena (6,5)Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... fanpage.it

Amici 25, anticipazioni, la rivoluzione di Maria: la giuria popolare gela i talent, la frecciatina di Briga su Sanremo e il pianto liberatorio di Rudy ZerbiC’è un’aria diversa negli studi di Amici25, un’elettricità che precede solo i grandi eventi. Il Serale è ormai alle porte e Maria De Filippi, da ... leggo.it