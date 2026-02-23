Amici 25 stravolta la giuria del Serale? Nuovi nomi e possibilità

Il rinnovamento della giuria di Amici 25 deriva dalla volontà di rinnovare il volto del Serale. La produzione ha deciso di inserire nomi nuovi, creando aspettative tra i fan. Nessuna comunicazione ufficiale, ma nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su possibili cambiamenti. Le voci si rincorrono e alimentano la curiosità, mentre i dettagli sui nuovi giudici restano ancora top secret. La sorpresa potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Cresce la curiosità sui giudici del Serale di Amici 25. La produzione, per ora, resta in silenzio e l’ annuncio ufficiale non è imminente, ma la sensazione è che il “puzzle” stia prendendo forma tra conferme e nuovi ingressi. Dopo un’edizione che ha abituato il pubblico a un terzetto riconoscibile, l’attesa cresce. La fase decisiva si avvicina e ogni indiscrezione diventa un indizio utile per capire che direzione prenderà la giuria. Perchè Giulia Stabie sta per lasciare i professionisti di Amici Il precedente ad Amici: un trio che ha funzionato al Serale. L’ultima stagione ha consolidato un modello chiaro: tre personalità diverse, capaci di parlare a pubblici differenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomiLa fase serale di Amici 25 si prepara a sorprendere, con possibili novità tra i giudici rispetto alla passata edizione.

Anticipazioni Amici 25, tre allievi al Serale: i nomi e chi ha dovuto cantare tre volteQuesta sera si sono saputi i nomi dei primi tre allievi ammessi al Serale di Amici 25.

Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Amici 25, le pagelle di domenica 22 febbraio: la rivincita di Angie (7,5) per il Serale, sprofonda Elena (6,5)Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... fanpage.it

Amici 25, anticipazioni, la rivoluzione di Maria: la giuria popolare gela i talent, la frecciatina di Briga su Sanremo e il pianto liberatorio di Rudy ZerbiC’è un’aria diversa negli studi di Amici25, un’elettricità che precede solo i grandi eventi. Il Serale è ormai alle porte e Maria De Filippi, da ... leggo.it

Ricordate Claudia Mannoni e Antonio Baldes Era la coppia più amata della prima edizione di "Amici". Ad anni di distanza, ecco come li ritroviamo. Una vita stravolta: http://fanpa.ge/YmBTY - facebook.com facebook