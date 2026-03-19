Milan Figurine Forever torna a Milano | ecco la celebrativa di Gigi Radice

A Milano torna l’evento Figurine Forever, dedicato al collezionismo di figurine e memorabilia sportive. Questa edizione celebra Gigi Radice, con una speciale esposizione dedicata al suo contributo. L’appuntamento è rivolto agli appassionati che vogliono scoprire e acquistare oggetti legati alla storia del calcio e del Milan. L’evento si svolge nel capoluogo lombardo, attirando numerosi visitatori.

(Comunicato stampa Figurine Forever) - Il 21-22 marzo 2026, si torna per la terza edizione al Forum di Assago in contemporanea con Milano Vinile – Fiera Internazionale del Disco organizzata da Ernyaldisko e Music Day. Oltre 200 tavoli dedicati ai collezionisti di musica e 40 tavoli dedicati a figurine, card e memorabilia sportiva, per tutti i gusti e tutte le età, dalle collezioni anni ’50 e ’60 fino ai giorni nostri. Calcio, basket, ciclismo, cartoni animati, film, didattici, youtuber, Harry Potter, Pokemon, Brainrot, Amici Cucciolotti e tanto altro ancora. Sarà allestita anche una piccola area dove i collezionisti potranno liberamente scambiare le proprie figurine e card. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Figurine Forever torna a Milano: ecco la celebrativa di Gigi Radice Articoli correlati Harry Styles interrompe due anni di silenzio con la canzone Forever, forever: le fan italiane protagoniste del videoDopo due anni di silenzio discografico, Harry Styles pubblica a sorpresa un brano per pianoforte suonato durante il tour del 2023. Crunchyroll Anime Awards 2026: Tokyo torna capitale dell’animazione per la decima edizione celebrativaDopo dodici mesi che hanno consacrato l'anime come linguaggio centrale dell'intrattenimento globale, i Crunchyroll Anime Awards si preparano a... Una selezione di notizie su Figurine Forever Argomenti discussi: La Fiera Internazionale del Disco il prossimo week end al Forum di Assago a Milano. Figucon, a Bologna torna la gran festa delle figurine con collezionisti da più di dieci Paesi europei«Celo, celo, manca, manca» la filastrocca o la litania, a secondo del momento, che i bambini di una volta hanno ripetuto quasi all’infinito maneggiando figurine doppie, potrà riecheggiare per la ... corrieredibologna.corriere.it Il 19 gennaio torna 'Figucon', con la figurina di ZuppiC'è anche il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ritratto con la sua bicicletta sotto i portici di Bologna, tra i personaggi immortalati dalle figurine che si ... ansa.it