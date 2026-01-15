Figucom l' evento mostra-mercato delle figurine | edizione 2026 dedicata a Marco Bonamico

Il Figucom, mostra-mercato dedicata alle figurine, torna domenica 18 gennaio 2026 all’Estragon. L’evento offre l’opportunità di trovare album completi, figurine sfuse, rookie e card di ogni genere. L’edizione 2026 è dedicata a Marco Bonamico, e rappresenta un’occasione per appassionati e collezionisti di condividere la passione per il mondo delle figurine in un ambiente accogliente e informativo.

