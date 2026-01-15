Figucom l' evento mostra-mercato delle figurine | edizione 2026 dedicata a Marco Bonamico
Il Figucom, mostra-mercato dedicata alle figurine, torna domenica 18 gennaio 2026 all’Estragon. L’evento offre l’opportunità di trovare album completi, figurine sfuse, rookie e card di ogni genere. L’edizione 2026 è dedicata a Marco Bonamico, e rappresenta un’occasione per appassionati e collezionisti di condividere la passione per il mondo delle figurine in un ambiente accogliente e informativo.
Domenica 18 gennaio 2026 torna il Figucon! Tutte le figurine del mondo all'Estragon con una giornata dove si possono cercare album completi, figurine sfuse, rookie, card. Non solo calcio, ma anche tutti gli sport, cartoni animati, didattici, Harry Potter, Pokemon, Brainrot, fumetti, film. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
