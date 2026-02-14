La sovranità digitale non è un muro è un muscolo

Il termine “sovranità digitale” si fa strada in Europa perché le nazioni vogliono mantenere il controllo sui propri dati e sulle proprie tecnologie. Questo obiettivo nasce dalla paura di essere dipendenti da grandi aziende straniere, come Google o Facebook, che gestiscono gran parte delle informazioni. Recentemente, alcuni Paesi hanno iniziato a investire in infrastrutture locali per proteggere meglio i dati dei cittadini, evitando che aziende esterne influenzino le decisioni nazionali.

Dire "sovranità digitale" in Europa, senza farsi sequestrare dai sovranisti, significa una cosa semplice e poco emozionante: avere margine di decisione. Non proclamare l'autosufficienza, non costruire una fortezza tecnologica, non far finta che l'internet europeo possa vivere in una teca. Ma evitare che la nostra economia, la nostra sicurezza e perfino la nostra democrazia dipendano, per riflesso automatico, da scelte industriali e politiche prese altrove. La sovranità digitale, detta bene, è una forma moderna di ciò che gli europei hanno sempre cercato: interdipendenza senza ricatto. E' la capacità di restare globali senza diventare subordinati.