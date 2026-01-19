Epifani | ‘La sovranità digitale non è tecnologia è potere E l’Europa rischia di perderlo’

Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e docente universitario, analizza il concetto di sovranità digitale, sottolineando che si tratta di un tema di potere più che di tecnologia. In un contesto globale in evoluzione, l’Europa rischia di perdere il controllo su questa dimensione fondamentale, con implicazioni che riguardano democrazia, autonomia e ruolo internazionale.

(Adnkronos) – Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, docente universitario ed editorialista, Stefano Epifani lavora da anni sul rapporto tra tecnologia, democrazia e potere, sia in ambito accademico sia nel confronto con istituzioni e imprese, in Italia e all’estero. Il suo ultimo libro, Il teatro delle Macchine Pensanti, smonta dieci falsi miti sull’intelligenza artificiale e invita a guardare oltre la retorica dell’innovazione, riportando al centro la questione della governance, delle responsabilità e delle scelte politiche che stanno dietro gli algoritmi. In questa intervista con l'Adnkronos Epifani parte dal caso Cloudflare e dallo scontro con Agcom per allargare lo sguardo su un tema che attraversa oggi regolazione, geopolitica e democrazia: la sovranità digitale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'euro digitale: la nuova sfida dell'Europa fra sovranità, tecnologie, scetticismi e preoccupazioni

L’euro digitale rappresenta una nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di pagamento europei. Promossa dalla Banca Centrale Europea, questa moneta elettronica mira a integrare le tecnologie digitali nel mondo finanziario, mantenendo un equilibrio tra innovazione e tutela della sovranità. Mentre si affrontano scetticismi e preoccupazioni, l’introduzione dell’euro digitale potrebbe influenzare significativamente il futuro economico dell’Europa.

Cyber-crash e sovranità digitale, il rischio nascosto dietro le Big Tech. Gli esperti: "Europa e governi aprano gli occhi"

