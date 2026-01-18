Ossa trovate nel cortile di un palazzo a Senigallia la verità dalla perizia | sono umane A chi appartengono?

A Senigallia, nel cortile di un condominio di via degli Oleandri, sono state rinvenute ossa umane datate, scoperte il 30 luglio scorso. La perizia ha confermato la natura umana dei resti. Restano da chiarire l’identità e le circostanze che hanno portato a questa scoperta, che ha attirato l’attenzione delle autorità locali.

SENIGALLIA Sono ossa umane, datate, quelle scoperte il 30 luglio scorso nel cortile di un condominio di via degli Oleandri, nel quartiere residenziale delle Saline. Ieri la dottoressa Loredana Buscemi, medico legale e presidente dell'Associazione genetisti forensi italiani, ha consegnato la relazione alla Procura di Ancona dopo averle analizzate. Era stata infatti incaricata di accertare in primo luogo natura e datazione. Ha potuto farlo tramite una valutazione combinata tra uno studio antropologico forense e uno studio medico legale. L'intuito della polizia trova, quindi, conferme dalle sue verifiche.

