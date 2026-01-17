Festa di Sant’Antonio Abate sul sagrato della chiesa la tradizionale benedizione degli animali domestici

Sabato, sulla piazza antistante la chiesa di Ravaldino in Corso Diaz, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. L’evento, organizzato dalla parrocchia, ha rappresentato un momento di ascolto e rispetto per le creature che condividono la vita dell’uomo, mantenendo viva una tradizione radicata nel territorio.

Sabato la parrocchia di Ravaldino, in corso Diaz, ha celebrato la festa solenne di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. Il momento più atteso nel pomeriggio. Sul sagrato della chiesa, si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali domestici, appuntamento che richiama famiglie e allevatori. La festa di Sant’Antonio Abate, riconoscibile nelle raffigurazioni con accanto un maialino, simbolo del suo legame con il mondo animale, viene celebrata anche in altre parrocchie del territorio, talvolta nel giorno stesso della ricorrenza, talvolta nella domenica più vicina. zazoom. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali Leggi anche: Festa di Sant’Antonio Abate nelle due parrocchie, in programma anche la benedizione degli animali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Festa di Sant’Antonio Abate, sul sagrato della chiesa la tradizionale benedizione degli animali domestici - Sul sagrato della chiesa, si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali domestici, appuntamento che richiama famiglie e allevatori ... forlitoday.it Festa di Sant’Antonio Abate: “Fuoco di pace e di comunità per rispondere al fuoco della guerra” - Sempre di piú le presenze per celebrare la ricorrenza. primonumero.it

Sant'Antonio Abate Tra dolci e trattori la festa degli animali - LE INIZIATIVE Il 17 gennaio si celebra Sant' Antonio Abate, protettore degli animali. ilmessaggero.it

Le foto della benedizione degli animali alla festa di Sant'Antonio Abate a Varese https://www.varesenews.it/photogallery/santantonio-abate-e-la-benedizione-degli-animali-alla-motta/ - facebook.com facebook

In Trexenta la festa di Sant’Antonio è all’insegna delle tradizioni: su foghidoni, su pane ‘e saba e la benedizione degli animali x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.