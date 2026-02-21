LIVE Brescia-Olimpia Milano Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | inizia la prima semifinale all’Inalpi Arena di Torino

La sconfitta della squadra locale, causata da una difesa debole, ha portato a una rapida rimonta degli avversari. La mancanza di concentrazione ha permesso agli ospiti di segnare diversi canestri facili, aumentando il divario nel punteggio. Le difficoltà offensive e le palle perse hanno influito negativamente sull’andamento della partita. La squadra di casa cerca ora di reagire per recuperare terreno e mantenere viva la speranza di vittoria.

© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinale all’Inalpi Arena di Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Della Valle Massinburg Rivera Ndour Bilan (Brescia); Ellis Bolmaro Shields LeDay Nebo (Olimpia Milano) 17:55 Attraverso il sito della Lega Basket, coach ‘Peppe’ Poeta (Olimpia Milano) – che lo scorso anno sedendo sulla panchina della Germani ha raggiunto la finale scudetto – ha presentato così il match: “ Dovremo giocare una partita di grande energia e fisicità per provare a interrompere i meccanismi su cui è costruita la squadra più rodata ed esperta del campionato italiano, un gruppo che da un anno e mezzo gioca assieme e si esprime a memoria “. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinaleBrescia e Olimpia Milano si affrontano in una semifinale di Coppa Italia basket 2026, dopo aver superato le fasi eliminatorie con vittorie convincenti. LIVE Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinale delle Final FourSegui in tempo reale la diretta della semifinale tra Conegliano e Novara, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale. Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streamingAndranno in scena oggi, sabato 21 febbraio, le due semifinali della Final Eight Coppa Italia 2026. Dopo il giorno di riposo di ieri, sul parquet della ... oasport.it I 12 DI POETA Niente cambio assetto per Milano, che farà con Nebo e LeDay sotto canestro con Brescia. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/germani-brescia-vs-olimpia-milano-diretta-i-12-di-poeta-354946 - facebook.com facebook I tre appuntamenti da non perdere Le partite di sabato 21 febbraio 2026: alle ore 13.30 la finale della Next Gen Cup 2026: Olimpia Milano – Virtus Bologna alle ore 18 la prima semifinale delle F8 2026: Germani Brescia – Olimpia Milano alle ore 2 x.com