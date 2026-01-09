La Ruota della Fortuna Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce | Quell’abito è pericoloso

Durante il fine settimana, Samira Lui ha attirato l’attenzione con un abito elegante indossato durante la trasmissione La Ruota della Fortuna. Il suo look, brillante e raffinato, ha suscitato commenti, tra cui quello di Gerry Scotti, che ha espresso una certa preoccupazione riguardo alla scelta dell’outfit. Un momento che ha attirato l’attenzione, senza però eccessivi clamori, sulla moda e le scelte di stile delle protagoniste dello show.

Inizia il fine settimana e Samira Lui sfoggia un abito da gran festa. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna lascia tutti a bocca aperta con un outfit a dir poco prezioso, che cattura anche l'attenzione di Gerry Scotti. Quello di Samira è un look all'altezza della serata che, dedicata a La Ruota dei Campioni, riserva un omaggio alla storia della tv e un ospite a sorpresa. L'incredibile abito di Samira Lui. Puntata dopo puntata, Samira Lui diventa sempre più spigliata e sicura di sé e i suoi outfit lo testimoniano. Dopo i primi mesi caratterizzati da abiti leziosi e dai toni pastelli, la nuova stella Mediaset (che potrebbe presto prendere il posto di Ilary Blasi ) sfoggia un look sempre più deciso e accattivante.

