Alle 16.30 scattano le gare di ciclismo su pista agli Europei 2026. Venturelli punta all’oro nell’inseguimento, mentre Vece si qualifica per la finale del chilometro. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, e i tifosi sono pronti a seguire ogni movimento in pista. Restate con noi, ci sono ancora molte emozioni da vivere.

15.17 Si chiude qui la prima sessione di gare. Buone notizie per l'Italia, con Federica Venturelli qualificata alla finale per l'oro nell'inseguimento femminile e Vece in finale nel chilometro. Nell'omnium, invece, Simone Consonni non ha brillato nelle prime due prove, questa sera servirà fare bene nell'eliminazione e nella corsa a punti per la medaglia. L'appuntamento è, dunque, per le 16:30 quando inizierà la seconda parte della giornata.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Venturelli per l'oro nell'inseguimento, Vece in finale nel chilometro. Si riparte alle 16.30

Questa mattina a Konya, durante i Campionati Europei di ciclismo su pista, Federica Venturelli ha conquistato la finale per l’oro nell’inseguimento.

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista, la competizione si anima con alcuni colpi di scena.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Consonni ottavo nello scratch dell’Omnium, tocca a Sanarini e Venturelli nell’inseguimento individualeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Al primo km 1'10.787 per Dupin che può assaltare la seconda posizione di Venturelli, Klinge in 1'16.309. oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, streaming, italiani in garaSiamo arrivati al penultimo giorno di competizioni in quel di Konya, città della Turchia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it

Continua l'appassionante avventura della nostra Nazionale di Ciclismo su Pista agli Europei di Konya. Con un tempo incredibile il nostro Renato Favero rimonta il suo avversario e si va a prendera una grande medaglia di bronzo che rimpingua il medagliere. - facebook.com facebook

È BRONZO! Agli Europei di ciclismo su pista di Konya arriva un bellissimo podio nell’inseguimento individuale maschile, dove Renato Favero domina la finale per il terzo posto! #ItaliaTeam @Federciclismo x.com