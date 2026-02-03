Nando dalla Chiesa torna in libreria con La ragazza di vicolo Pandolfini

Nando dalla Chiesa torna in libreria con un nuovo libro che ripercorre il suo amore per Emilia e oltre cinquant’anni di storia italiana. La sua ultima opera, “La ragazza di vicolo Pandolfini”, è un mémoire che mescola ricordi personali e fatti storici, offrendo uno sguardo intimo e diretto sulla sua vita e su quanto è cambiato il Paese nel corso degli anni.

Il nuovo mémoire di Nando dalla Chiesa racconta l’amore per Emilia e mezzo secolo di storia italiana. In libreria dal 23 gennaio. Dal 23 gennaio arriva in libreria La ragazza di vicolo Pandolfini (Edizioni San Paolo), il primo véritable mémoire di Nando dalla Chiesa, che per la prima volta affida alla pagina il racconto intimo e luminoso dell’amore per sua moglie Emilia, intrecciandolo con cinquant’anni di storia civile italiana. Il libro è un ritratto delicato e resistente di una donna colta, ironica, dagli occhi “di smalto turchese”, conosciuta in un angolo silenzioso di Palermo tra gelsomini e inferriate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nando dalla Chiesa torna in libreria con “La ragazza di vicolo Pandolfini” Approfondimenti su Nando Dalla Chiesa Bianca Pitzorno torna in libreria con ‘La sonnambula’ Bianca Pitzorno, autrice di oltre settanta opere tra saggi e romanzi, torna in libreria con Bianca Pitzorno torna in libreria con La sonnambula (Bompiani) Bianca Pitzorno, autrice di oltre settanta opere tra saggi e romanzi, torna in libreria con Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Nando Dalla Chiesa Argomenti discussi: La ragazza di vicolo Pandolfini: il memoir di Nando dalla Chiesa per la moglie Emilia; 'La ragazza di vicolo Pandolfini', il mémoire di un inedito Nando dalla Chiesa; Nell'interesse dello Stato: a Porto Torres il libro-inchiesta di Gazale - L'Unione Sarda.it; Un Palazzo di Libri, incontri con grandi scrittori al Ducale. «La ragazza di vicolo Pandolfini»: il memoir di Nando dalla Chiesa per la moglie EmiliaIn un libro edito da San Paolo il sociologo racconta la compagna di una vita, Emilia Cestelli, scomparsa nel 2021: un amore lungo 50 anni, Palermo, Milano, la morte del generale dalla Chiesa e le feri ... corriere.it Nando Dalla Chiesa, pubblicato il suo memoir inedito'La ragazza di vicolo Pandolfini' si inserisce nel filone autobiografico e testimoniale di Nando Dalla Chiesa, noto per la sua attività accademica e per l’impegno nella diffusione della cultura della ... it.blastingnews.com Un film che vidi anni fa e che mi colpí tanto per la bellissima interpretazione di grande uomo vero che ha fatto parte dell'Italia migliore."Il giudice ragazzino"(1994)regia di Alessandro Di Robilant con soggetto di Nando Dalla Chiesa e sceneggiatura del compia - facebook.com facebook “La ragazza di vicolo Pandolfini” di Nando dalla Chiesa @SanPaoloEditore Ne scrive @MusettiStoppini x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.