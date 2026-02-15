Martina si presenta in carcere per incontrare Cruz, una mossa che fa infuriare Don Alonso. La ragazza ha deciso di affrontare di petto la situazione, ignorando le eventuali conseguenze. La scena si svolge nel momento in cui il Marchese assiste impassibile alla sua visita inaspettata.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina sorprende tutti recandosi in prigione per incontrare Cruz, scatenando l'ira del Marchese. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Ricardo si scusa con Don Romulo. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Catalina resta ferma sulla sua posizione: confessa a Don Alonso il suo amore per Adriano e il desiderio di sposarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 febbraio: Martina sfida Don Alonso e va a trovare Cruz

Domani nella soap “La Promessa”, le cose si complicano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.