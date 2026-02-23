La Promessa anticipazioni 24 febbraio Eugenia scopre tutto | Curro umiliato da Alonso!

Eugenia scopre tutto perché Curro indossa la livrea da lacchè, umiliato da Alonso. La scena si svolge davanti a tutti, quando Eugenia si rende conto delle bugie di Alonso e chiede chiarimenti. Curro appare visibilmente a disagio, mentre Alonso cerca di mascherare la verità. La tensione cresce mentre Eugenia insiste per capire cosa stia succedendo. La puntata si concentra su questa rivelazione che cambierà le dinamiche tra i personaggi.

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 febbraio, Eugenia scopre tutto: Curro umiliato da Alonso!

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Nonostante i tentativi di Don Alonso di mantenere la messinscena, Eugenia nota subito che Curro indossa la livrea da lacchè e pretende spiegazioni. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia affronta Emilia per scoprire i segreti che la legano a Don Romulo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: La Promessa anticipazioni 19 febbraio: Eugenia rivela un segreto a Curro La Promessa anticipazioni 21 febbraio: Eugenia accusa Don Lorenzo, Curro giura vendettaEugenia torna in paese e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere anni fa, in un tentativo di nascondere un segreto. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 24 febbraio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 febbraio; La Promessa: anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 febbraio! Le nozze segrete; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 21 febbraio. La Promessa anticipazioni 24 febbraio, Eugenia scopre tutto: Curro umiliato da Alonso!Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Nonostante i tentativi di Don Alonso di mantenere la messinscena, Eugenia nota subito che Curro indossa la livrea da lacchè e pretende sp ... movieplayer.it La Promessa Anticipazioni 24 febbraio 2026: Eugenia sconvolta da Curro, Alonso le deve delle spiegazioni!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 24 febbraio 2026 su Rete4? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap. comingsoon.it Presto, a , Catalina fingerà di stare male... ma lo farà a fin di bene! C'è infatti un motivo, ecco quale: -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/la-promessa-anticipazioni-catalina-finge-di-stare-male/ - facebook.com facebook