La Promessa anticipazioni 24 febbraio Eugenia scopre tutto | Curro umiliato da Alonso!

Eugenia scopre tutto perché Curro indossa la livrea da lacchè, umiliato da Alonso. La scena si svolge davanti a tutti, quando Eugenia si rende conto delle bugie di Alonso e chiede chiarimenti. Curro appare visibilmente a disagio, mentre Alonso cerca di mascherare la verità. La tensione cresce mentre Eugenia insiste per capire cosa stia succedendo. La puntata si concentra su questa rivelazione che cambierà le dinamiche tra i personaggi.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Nonostante i tentativi di Don Alonso di mantenere la messinscena, Eugenia nota subito che Curro indossa la livrea da lacchè e pretende spiegazioni. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia affronta Emilia per scoprire i segreti che la legano a Don Romulo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

