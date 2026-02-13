Falcomics, la fiera del fumetto di Milano, ha annunciato che quest’anno il tema centrale sarà

"Il tema sarà Wonder, cioè la capacità di stupire, meravigliare, sorprendere, guardare il mondo con gli occhi dei bambini". È stata questa l’anticipazione del vicesindaco con delega a Cultura e Turismo Marco Giacanella, sul claim scelto per il Falcomics 2026, in programma dal 15 al 17 maggio. È intervenuto ieri nella prestigiosa cornice della Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit), nel padiglione della Regione, all’interno di un panel insieme alle città di Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano e Monte San Giusto ("Marche in scena: quattro eventi, quattro linguaggi"), nel quale ogni Comune ha raccontato quelle loro manifestazioni che sanno unire tradizione, arte e cultura pop, promuovendo identità, creatività e turismo culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falcomics vuole stupire: quest’anno è "Wonder"

