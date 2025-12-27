La Cremonese vuole stupire anche con il Napoli
Cremona, 27 dicembre 2025 – Dopo il punto conquistato con merito e con testa in casa della Lazio, la Cremonese si prepara a tornare allo “Zini” per un’altra gara, almeno sulla carta, dal pronostico apparentemente chiuso. La squadra di mister Nicola, infatti, dovrà fare i conti con la ferma voglia di vincere del Napoli, che non solo si presenterà a Cremona particolarmente carico per la Supercoppa appena vinta, ma potrà anche contare su alcuni rientri importanti, a cominciare, naturalmente, da quello di Lobotka a centrocampo. Una formazione esperta e dalle molte qualità quella allenata da Conte, che torna ad avere l’imbarazzo della scelta in vista del match con i grigiorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
