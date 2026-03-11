Per il party organizzato da Revolve Bella Hadid ha optato per dei leggings Capri | trend che vedremo ovunque questa primavera

Il 10 marzo a Los Angeles, Bella Hadid ha partecipato a un party organizzato da Revolve per presentare la nuova collezione. Per l’occasione, ha scelto di indossare leggings Capri, un modello che si prevede sarà molto diffuso questa primavera. Il suo look era completato da un completo total black, uno stile che continua a essere molto apprezzato nel mondo della moda.

Il total black resta una delle formule più amate della moda. Lo dimostra il look scelto da Bella Hadid, il 10 marzo a Los Angeles, per il party organizzato da Revolve dedicato alla nuova collezione. Al centro dell'outfit scelto dalla modella per la serata ci sono i pantaloni Capri, silhouette simbolo dei primi anni Duemila oggi tornata protagonista nelle collezioni contemporanee. Elastici e effetto seconda pelle proprio come dei leggings, sono il trend che vedremo ovunque questa primavera. Sopra, il look si sviluppa attraverso un gioco di materiali: il top in pizzo aggiunge sensualità, mentre la giacca bomber in pelle indossata con le spalle scoperte introduce un contrasto più deciso.