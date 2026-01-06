Apple Watch 11 che ha la salute al centro con un nuovo focus sull’ipertensione e un Fitness+ sempre più evoluto

L’Apple Watch Series 11 presenta nuove funzioni dedicate alla salute, con particolare attenzione all’ipertensione, grazie a watchOS 26. L’aggiornamento include anche miglioramenti a Apple Fitness+, offrendo un’esperienza più completa e personalizzata. Questo dispositivo si conferma come uno strumento affidabile per monitorare il benessere quotidiano, integrando tecnologia avanzata e funzionalità più evolute per un utilizzo più consapevole e salutare.

Apple Watch Series 11 raggiunge oggi la sua piena maturità grazie alle nuove funzioni sanitarie introdotte con watchOS 26 e all’evoluzione di Apple Fitness+. Al centro c’è soprattutto la prevenzione cardiovascolare, con l’arrivo delle notifiche legate all’ipertensione. Dal 5 gennaio Fitness+ amplia l’offerta con nuovi programmi strutturati e allenamenti guidati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

