la premier meloni tre ostacoli verso il voto del 2027

Da ora fino alle elezioni del 2027, la premier Giorgia Meloni dovrà affrontare tre ostacoli principali che si sono presentati lungo il suo cammino politico. La leader del governo si trova a dover gestire un contesto interno complesso e sfide esterne di rilievo, ma sono i tre ostacoli specifici che ha posto in precedenza a rappresentare le maggiori difficoltà da superare.

ITALIA. Da qui alle elezioni del 2027, Giorgia Meloni, oltre alle mille trappole di un quadro interno e internazionale difficile, dovrà soprattutto superare tre ostacoli che lei stessa ha piazzato sul proprio percorso. C’è innanzitutto la prova referendaria, diventata incerta dopo un inizio che sembrava tranquillo. Secondo ostacolo, subito dopo: le elezioni in Ungheria, a metà aprile. Sta marcando male per la democratura di Viktor Orban e qui con lealtà ideologica ma un po’ di incoscienza istituzionale la Premier ha recitato in uno spot di sostegno, in compagnia dei più estremisti esponenti della destra europea. Una contraddizione forte con gli interessi nazionali e con lo stesso metodo Meloni, apprezzato quando è stato pragmatico e rassicurante in materia europea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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