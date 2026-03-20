Amara serata per i conduttori di La7, con la premier che ottiene un risultato sorprendente nella settimana del voto. La leader ottiene consensi e supera le aspettative, mentre Schlein si colloca dietro anche alla Bonino. La giornata si conclude con un successo inatteso per il politico in carica, lasciando i presentatori senza parole di fronte ai dati emersi.

Serata amara, amarissima, per i “compagni” de “ La7 “, quella di ieri. Nonostante l’ennesima puntata di “ Ottoemezzo ” di Lilli Gruber e “ Piazza Pulita ” di Corrado Formigli, orientate sulla solita ossessione anti-meloniana, a pochi giorni dal voto sul referendum, un sondaggio di Renato Mannheimer di Eumetra ha svelato che il consenso per la premier è risalito proprio nell’ultima settimana, e anche quello per il governo, nonostante la campagna aggressiva e becera dei Comitati per il No alla riforma Nordio. E’ stato proprio Formigli a “dare i numeri” per lui più amari: il gradimento per Giorgia Meloni è salito e la premier + di nuovo prima con il 41,1%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Amaro Meloni per Formigli e Gruber: boom della premier nella settimana del voto. Schlein superata anche dalla Bonino

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