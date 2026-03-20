Domenica si terranno i funerali di Bossi a Pontida, presso l’abbazia di San Giacomo alle 12. La famiglia ha scelto questo luogo simbolo del Carroccio per ricordare il fondatore della Lega. Alla cerimonia sarà presente anche la premier Meloni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Le esequie del fondatore della Lega si terranno alle 12 nell’abbazia di San Giacomo. La famiglia ha scelto il luogo simbolo del Carroccio Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà ai funerali di Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega scomparso ieri a Varese all’età di 84 anni. Le esequie si terranno domenica 22 marzo alle ore 12 presso il monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo, luogo simbolico per la storia del Carroccio. La decisione di celebrare il rito funebre a Pontida è stata condivisa dalla famiglia, che ha scelto di legare l’ultimo saluto al fondatore della Lega proprio al sito che rappresenta uno dei riferimenti identitari del movimento politico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bossi, domenica i funerali a Pontida: presente la premier Meloni

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I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese.

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