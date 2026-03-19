Takaichi alla Casa Bianca | Solo Trump può portare la pace nel mondo

Takaichi si è recato alla Casa Bianca e ha dichiarato che solo l'ex presidente Trump può portare la pace nel mondo. La visita è avvenuta il 19 marzo 2026 e l'intervento si è concentrato sulla figura di Trump come possibile mediatore internazionale. La dichiarazione è stata resa pubblica durante una conferenza stampa alla presenza di funzionari statunitensi.

(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2026 "Ma anche in questo contesto, credo fermamente che sia solo lei, Donald, a poter raggiungere la pace in tutto il mondo, E per farlo, sono pronta a contattare molti dei partner della comunità internazionale per raggiungere insieme il nostro obiettivo", così la premier giapponese Sanae Takaichi in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Takaichi alla Casa Bianca: Solo Trump può portare la pace nel mondo Articoli correlati Leggi anche: Alla Casa Bianca Trump riceve Machado. Il premio Nobel per la Pace crocevia per il futuro del Venezuela? Colombo alla Casa Bianca. Abbattuta nel 2020, la statua rispunta alla corte di TrumpIl presidente ha deciso di collocare il monumento sul South Lawn, l’area cerimoniale più visibile della residenza. Takaichi alla Casa Bianca: Solo Trump può portare la pace nel mondo Una selezione di notizie su Casa Bianca Temi più discussi: Takaichi vede Trump: Incontro molto difficile; Giappone e Corea del sud riluttanti. E la Cina non ci pensa proprio; Takaichi non sa come dire a Trump che il Giappone non manderà navi a Hormuz; Giappone in corsa, petrolio giù: la premier Takaichi al test di Trump nello Studio Ovale di Washington. Takaichi alla Casa Bianca: Solo Trump può portare la pace nel mondoMa anche in questo contesto, credo fermamente che sia solo lei, Donald, a poter raggiungere la pace in tutto il mondo, E per farlo, sono pronta a contattare molti dei partner della comunità internazi ... ilgiornale.it Uno scomodo faccia a faccia. Takaichi va da Trump dopo lo sgarbo di HormuzLa premier giapponese arriva forte del grande consenso a livello nazionale e della vicinanza con gli Usa su diversi fronti. Dovrà placare però l'irritazione ... huffingtonpost.it Il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran - facebook.com facebook Processori a Mosca via Dubai l’altro regalo della Casa Bianca x.com