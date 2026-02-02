Eccellenza 2 Stanco illude il Formigine Ma il Fabbrico ribalta la gara

Il Fabbrico ribalta la partita e batte il Formigine 3-2. La squadra di casa va in svantaggio, ma poi reagisce e segna tre gol, portando a casa i tre punti. Stanco, il Formigine si fa sorprendere e non riesce a reagire nel secondo tempo. I gol sono arrivati tra il 19’ e il 36’ della ripresa, mentre il Fabbrico ha anche fatto qualche cambio, inserendo giocatori come Koni, Minelli e Alfano. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, con il Fabbr

fabbrico 3 formigine 2 FABBRICO: Rossi, Andolina, Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Martina (36' st Montuoro), Genova (19' st Koni), Calì (32' st Minelli), Scappi, Lari (19' st Alfano). A disp.: Salati, Gibertoni, Macchiavelli, Davidson, Terziotti. All. Mazzani. FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Diallo, Davoli (5' st Waddi), Sottil, Cristiani, Mininno (47' pt Bationo), Sighinolfi (29' st Napoli), Stanco, S. Ferrara, P. Ferrara (9' st Baldari). A disp. Carella, Stella, Maletti, Marverti, Iattici. All. Cavalli Arbitro: Leone di Ferrara Reti: 4' Calì, 15' e 55' Stanco, 60' (rig.) Martina, 70' Calì Note: espulso al 5' mister Cavalli, ammoniti Rossi, Andolina, Budriesi, Genova, Davoli, Sottil, Cristiani, Waddi Una doppietta di Stanco illude il Formigine che però viene rimontato a Fabbrico e resta penultimo, allungando a 12 gare la striscia senza successi.

