La Pianese ha trascorso una domenica di riposo, senza impegni ufficiali, per prepararsi alla sfida di sabato contro il Pontedera. La squadra ha approfittato di questa giornata per recuperare energie in vista dell’ultimo scorcio di campionato, dopo aver saltato il turno previsto contro il Rimini, escluso dalla competizione alcuni mesi fa a causa di problemi finanziari.

E’ stata una domenica di riposo, utile per ricaricare le pile e concentrarsi in vista del finale di stagione quella di ieri per la Pianese, che ha osservato il turno di stop visto che avrebbe dovuto giocare con il Rimini, escluso qualche mese fa per i noti problemi finanziari. I bianconeri di Birindelli adesso metteranno nel mirino la sfida interna di sabato pomeriggio (alle 14,30) contro il Pontedera, fanalino di coda del girone B di serie C e, se non spacciato, quasi. I granata di mister Braglia sono reduci da un ennesimo ko sabato contro il Guidonia in casa e non vincono dalla sfida di andata proprio contro i bianconeri amiatini. Era... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Giornata di riposo per la Pianese. Ma i bianconeri hanno nel mirino sabato la sfida interna con il Pontedera

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