La paraxantina viene promossa come alternativa alla caffeina senza effetti collaterali | esperto fa chiarezza

La paraxantina viene presentata come una possibile alternativa alla caffeina, con l’affermazione di essere priva di effetti collaterali. La caffeina, che è la sostanza psicoattiva e stimolante più consumata al mondo, è nota per i suoi effetti, ma anche per alcuni effetti indesiderati. Un esperto ha fornito chiarimenti su questa sostanza e sulle differenze rispetto alla caffeina.

La caffeina è la sostanza psicoattiva e stimolante più consumata al mondo, ma non è esente da effetti collaterali. I ricercatori stanno indagando su una possibile alternativa chiamata paraxantina. Un esperto di medicina della nutrizione spiega cosa sappiamo su questo composto e se possa realmente "sostituire" il noto principio attivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Amadeus tornerà in Rai con uno show”, il Direttore Intrattenimento fa chiarezza: “Non c’è nessuna trattativa”Le voci di un possibile ritorno in Rai di Amadeus sono da mesi sempre più insistenti. Le degustazioni infinite, con o senza caffeina. Tutti gli effetti sulla saluteCaffè Secondo gli studi più recenti il consumo di caffeina (fino a 400 mg al giorno) è associato a molti vantaggi per la salute.