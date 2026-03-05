le degustazioni infinite con o senza caffeina tutti gli effetti sulla salute

Il caffè, una delle bevande più popolari al mondo, viene analizzato da medici, nutrizionisti ed esperti in merito ai suoi effetti sulla salute. Le opinioni, che un tempo erano contrastanti, si sono ormai orientate verso una valutazione positiva della bevanda. Si discute di come le degustazioni, con o senza caffeina, possano influenzare il benessere generale.

Sulla salubrità di una delle bevande più consumate al mondo le opinioni di medici, nutrizionisti e esperti, un tempo divergenti, ora convengono quasi tutte sulla sostanziale salubrità del caffè. Chi ne sconsiglia il consumo lo fa solamente per ristrette categorie o specifiche situazioni, suggerendo generalmente di evitare gli eccessi e di tener conto delle sensibilità e delle caratteristiche biologiche individuali.

