Amadeus tornerà in Rai con uno show il Direttore Intrattenimento fa chiarezza | Non c'è nessuna trattativa
Recenti voci hanno suggerito un possibile ritorno di Amadeus in Rai per uno show, ma il Direttore Intrattenimento Prime Time, William Di Liberatore, ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso. La situazione rimane quindi senza conferme ufficiali, e l'eventuale coinvolgimento del conduttore non è ancora stato definito.
Le voci di un possibile ritorno in Rai di Amadeus sono da mesi sempre più insistenti. Si era detto che il conduttore potesse tornare alla conduzione di uno show, ma William Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time dell'azienda, smentisce le indiscrezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
