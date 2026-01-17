Amadeus tornerà in Rai con uno show il Direttore Intrattenimento fa chiarezza | Non c'è nessuna trattativa

Recenti voci hanno suggerito un possibile ritorno di Amadeus in Rai per uno show, ma il Direttore Intrattenimento Prime Time, William Di Liberatore, ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso. La situazione rimane quindi senza conferme ufficiali, e l'eventuale coinvolgimento del conduttore non è ancora stato definito.

Amadeus, la verità sul ritorno in Rai - Lo confermano gli stessi vertici dell’emittente nazionale, secondo cui “non c’è alcun dialogo” ... dilei.it

Amadeus e il caso Mirror: «Per adesso non c’è stato proprio nulla». Perché il ritorno in Rai è (ancora) solo una suggestione - Certe voci nascono in fretta, soprattutto quando il nome è di quelli che continuano a fare rumore anche lontano dai riflettori del servizio pubblico. msn.com

