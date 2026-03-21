La nuova vita degli orsi Gordo e Florencia abbandonati in uno zoo in Argentina e ora liberi in un santuario in Bulgaria

Due orsi, Gordo e Florencia, hanno trascorso molti anni rinchiusi nelle gabbie dello zoo di Luján, in Argentina. Recentemente sono stati trasferiti e ora vivono in un santuario in Bulgaria, dove hanno accesso a spazi più ampi e ambienti più naturali. La loro storia coinvolge il passaggio da una vita in cattività a una condizione di libertà in un nuovo ambiente.

Due orsi hanno passato gran parte della loro vita rinchiusi nelle gabbie dello zoo di Luján, in Argentina. Gordo e Florencia sono stati salvati da un’organizzazione internazionale e trasferiti nel santuario di Belitsa, in Bulgaria, dove potranno finalmente vivere liberi, in un ambiente più consono alle loro esigenze etologiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Orsi: “Allegri? Si esagera con le offese ad uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni”La vittoria del Milan contro il Como in trasferta, arrivata grazie ai gol di Nkunku e Rabiot, ha scatenato molte polemiche tra i giochisti e i... Traffico di rifiuti con Grecia e Bulgaria: uno degli indagati lascia il carcereBRINDISI – Lascia il carcere il 61enne Danilo Venera, di Brindisi, una delle persone coinvolte nell'inchiesta su un presunto traffico illecito di...