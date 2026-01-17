Dopo la recente vittoria del Milan contro il Como, sono emerse diverse polemiche rivolte a Massimiliano Allegri. Orsi ha commentato la situazione, sottolineando come si esageri con le offese a uno degli allenatori più qualificati degli ultimi vent’anni. È importante analizzare i fatti con obiettività, evitando giudizi affrettati e mantenendo un rispetto reciproco nel mondo del calcio.

La vittoria del Milan contro il Como in trasferta, arrivata grazie ai gol di Nkunku e Rabiot, ha scatenato molte polemiche tra i giochisti e i risultatisti. Alla fine del match abbiamo potuto constatare che la squadra allenata da Cesc Fabregas ha creato di più ma segnato di meno, mentre il Milan è riuscito a creare 3 occasioni, mandandole a segno tutte quante. A parlare di ciò è stato anche Fernando Orsi, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di 'Tutti convocati' in onda sulla frequenze di Radio 24. Ecco, di seguito, le sue parole: Il commento di Fernando Orsi dopo la vittoria del Milan a Como e la difesa nei confronti del tecnico rossonero Massimiliano Allegri: "Giochisti e risultatisti è un luogo comune, si vince in tante maniere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orsi: “Allegri? Si esagera con le offese ad uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni”

