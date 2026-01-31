Vittorio Grilli prenderà il suo nuovo incarico di presidente di Mediobanca con un compenso che continuerà senza interruzioni. La questione ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, ma ora si cerca di fare chiarezza su cosa aspettarsi davvero.

La discussione sul compenso del nuovo presidente di Mediobanca, Vittorio Grilli, offre lo spunto per chiarire alcuni punti che rischiano di perdersi nel rumore di fondo. L'indicazione emersa dal cda di Mps un compenso nell'intorno di un milione di euro non è né una forzatura né un segnale di freno rispetto al profilo del manager chiamato a guidare Piazzetta Cuccia, ma al contrario una scelta di equilibrio, coerenza e responsabilità istituzionale. Il Monte dei Paschi, in qualità di azionista di riferimento, ha esercitato il proprio ruolo indicando un livello retributivo allineato al massimo dei presidenti delle principali banche italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mediobanca, Grilli riceverà un compenso "in continuità"

Approfondimenti su Mediobanca Grilli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mediobanca Grilli

Argomenti discussi: Mediobanca, Grilli riceverà un compenso in continuità; Mps, schiarita su Lovaglio. Ma c’è il nodo del compenso da 2 milioni di Grilli in Mediobanca; Vittorio Grilli, comitato Mps indica un compenso da 1 milione di euro.

Mediobanca, Grilli riceverà un compenso in continuitàIl cda di Mps ha indicato uno stipendio di 1 milione in linea con i vertici delle principali banche italiane ... ilgiornale.it

Mps, schiarita su Lovaglio. Ma c’è il nodo del compenso da 2 milioni di Grilli in MediobancaAtteso nel cda odierno un compromesso sui presidi adottati per l’ad della banca senese, indagato per concerto sull’Ops. Più spinoso il caso dello stipendio ... repubblica.it

Il comitato remunerazione di @Banca_MPS ha votato all’unanimità un compenso annuo di 1 milione di euro per il presidente di @mediobanca Vittorio Grilli. economymagazine.it/vittorio-grill… #grilli #mps #mediobanca #compenso #economymagazine x.com

Mps, schiarita su Lovaglio. Ma c’è il nodo del compenso da 2 milioni di Grilli in Mediobanca https://www.repubblica.it/economia/2026/01/28/news/mps_schiarita_su_lovaglio_ma_c_e_il_nodo_del_compenso_da_2_milioni_di_grilli_in_mediobanca-42512222 - facebook.com facebook