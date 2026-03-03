anarchici a processo per le scritte zoffili si costituisce parte civile

Ieri mattina, il deputato comasco Eugenio Zoffili si è costituito parte civile in un procedimento legale riguardante scritte apparse in città. Il processo coinvolge alcuni anarchici accusati di aver scritto sui muri, mentre Zoffili ha deciso di partecipare come parte lesa. La vicenda riguarda episodi verificatisi di recente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni delle azioni.

Il deputato comasco Eugenio Zoffili, ieri mattina si è costituito parte civile nel processo a carico di due trentenni, accusati di aver imbrattato una serie di edifici di Erba, con scritte di natura politica e anarchica, e con frasi minacciose e offensive nei confronti dello stesso Zoffili e della madre, a sua volta costituita nel processo, così come il Comune di Erba. Le scritte, 27 in tutto quelle mappate dai carabinieri, erano comparse tra febbraio e giugno 2023, in diversi punto della città, tra cui la zona di Piazza Padania vicino alla stazione, in via XXV Aprile, via San Rocco e via Battisti, con deturpamenti dei muri della biblioteca, del Liceo Galilei o del Municipio di piazza Prepositura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

