A Palazzo Nuovo scritte contro le forze dell' ordine durante l' occupazione Anna Maria Bernini | Denunceremo

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini condanna duramente le scritte contro le forze dell’ordine apparse a Palazzo Nuovo. “Di fronte a questi gesti, la condanna non basta più”, dice, annunciando che verranno prese misure concrete e denunceranno chi ha scritto quelle frasi. La vicenda ha suscitato fastidio e preoccupazione tra le autorità, che promettono di fare chiarezza.

“Di fronte a fatti di questa gravità, la sola condanna non è più sufficiente”. Lo dichiara la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, condannando e denunciando la presenza di scritte contro lo Stato e, in particolare, contro le forze dell'ordine, apparse e fotografate.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nel Quartiere Ferrovia di Foggia si sono verificati episodi di vandalismo durante la notte, con scritte e simboli riconducibili all’estetica brigatista apparsi su alcuni edifici di via Trento e via Montegrappa.

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra i ministri e i vertici delle forze dell’ordine.

