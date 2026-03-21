La Milano-Sanremo è la corsa della fantasia

Da ilfoglio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista del 1979 a “Buonasera con...”, Italo Calvino si presentò dicendo “Mi chiamo Italo Calvino”, una frase che evidenzia come la Milano-Sanremo sia spesso associata alla creatività e alla fantasia, proprio come la capacità di immaginare e raccontare storie. La corsa ciclistica, nota per la sua tradizione, ha visto protagonisti numerosi atleti e appassionati che la considerano un evento unico nel suo genere.

Fu a Nico Orengo, nell’intervista del 1979 a “Buonasera con.”, che Italo Calvino disse “Mi chiamo Italo Calvino. Sono nato a Sanremo. Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del sud. Mio padre, appunto, stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati”. Italo Calvino a Sanremo è stato i primi venticinque anni della sua vita. Poi, ogni tanto – che in realtà era quasi sempre, o meglio “ogni volta che posso” –, a Sanremo tornava. Perché a Sanremo si torna sempre. Anche se da lì si parte solo una volta e quasi sempre per sempre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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