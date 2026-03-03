La Coppa Milano-Sanremo festeggia 120 anni | dal 26 al 29 marzo torna la corsa più antica d’Italia

La Coppa Milano-Sanremo, la più antica corsa automobilistica italiana, celebra i suoi 120 anni e torna in pista dal 26 al 29 marzo. La manifestazione si svolge su un percorso che collega Milano e Sanremo, coinvolgendo piloti e appassionati di tutta Italia. La gara rappresenta un evento storico nel calendario motoristico e quest'anno vede la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni.

Milano, 3 marzo 2026 – La Coppa Milano-Sanremo compie 120 anni. Quest'anno la corsa automobilistica più antica d'Italia, celebra l'importante anniversario con il ritorno ufficiale della diciassettesima edizione della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, in programma dal 26 al 29 marzo 2026. La gara ha l'obiettivo di promuovere non solo la sua storicità e il valore sportivo, ma anche l'eccellenza dei territori che attraversa e un turismo dal carattere lifestyle. Parata di auto storiche alla partenza della Milano-Sanremo 2022 in corso Venezia Un pezzo di storia dei motori in Italia L'Automobile Club Milano rinnova quindi il proprio...