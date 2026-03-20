Pogacar considera la Milano-Sanremo la gara più impegnativa del calendario ciclistico, evidenziando le sue difficoltà attraverso record sulla Cipressa e sfide legate alle leggi della fisica. Lo sloveno si prepara a completare il suo percorso, cercando di aggiungere un importante risultato alla sua carriera. La corsa si svolge sulle strade che attraversano il nord Italia, con una lunga storia alle spalle.

L’ha corsa cinque volte. La prima in quella storica, e unica, edizione del 2020, era Covid: la Milano-Sanremo si disputò l’8 agosto e Tadej Pogacar chiuse 12° a 2” dal vincitore fiammingo Van Aert. Nel 2022 è stato quinto a 2” dal connazionale Mohoric, protagonista di una discesa dal Poggio (con sella abbassata) che gli permise di fare il vuoto; nel 2023 quarto a 15” da Van der Poel, irresistibile sul Poggio; nel 2024 e 2025 due terzi posti, alle spalle di Philipsen e Matthews in volata nel primo caso, e battuto allo sprint da Van der Poel e Ganna l’anno scorso. Eppure Pogacar ha animato come pochi la Classicissima. Sul Poggio (sempre) e sulla Cipressa (l’anno scorso), quando ha segnato il nuovo record di scalata dell’unica salita lunga (5,6 km) della Sanremo: 8’57” alla media di 37,1 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per Pogacar la Milano-Sanremo è la corsa più difficile che c'è: i motivi

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