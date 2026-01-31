L’angelo col volto di Meloni un altro sembra Conte Parla l’autore | Lo dite voi Il passato da candidato e i lavori per Berlusconi

Da open.online 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruno Valentinetti, 83 anni, si occupa del restauro degli angeli nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. Lavorando tra le pale e le statue, l’uomo racconta di aver notato somiglianze tra i volti degli angeli e alcune figure pubbliche, come Meloni e Conte. «Lo dite voi», risponde quando gli chiedono se i volti rappresentino davvero i politici. Valentinetti, che ha lavorato anche per Berlusconi, spiega di aver semplicemente ripristinato le statue senza pensare a interpretazioni politiche. La chiesa

Bruno Valentinetti, 83 anni, è il sacrestano della Chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma che ha curato il restauro degli angeli nell’ala della basilica dedicata a Umberto II di Savoia. Ogni mattina alle 8 apre il portone della chiesa, che lo ospita in cambio di alcuni servizi che presta alla parrocchia. Il lavoro sugli angeli gli è stato commissionato dal parroco, racconta Repubblica, e ha richiesto due anni di lavoro, conclusi circa un anno fa. L’intervento avrebbe ricevuto anche l’autorizzazione della Sovrintendenza, secondo quanto riferito dallo stesso Valentinetti. La somiglianza con la premier e l’originale fatto dallo stesso autore.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

"L'angelo ha il volto della Meloni". Il restauratore replica a Rep: "Lo vedete solo voi"

Un restauratore ha risposto alle accuse e ai sospetti sul volto di un angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

Angelo col volto di Meloni in Chiesa?

La chiesa di San Lorenzo in Lucina al centro di una polemica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro.

l angelo col voltoAngelo col volto di Meloni nella Basilica appena restaurata? Scoppia la polemicaEsplode il caso del restauro della Basilica di San Lorenzo in Lucina: sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina ci sono due angeli. Prima uno dei due avev ... gazzettadiparma.it

l angelo col voltoAngelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilicaMonsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina dopo le polemiche: 'Per me non è un problema' ... adnkronos.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.