Il restauratore | La premier nell' affresco? Lo dite voi Ho ricalcato quello che c' era prima

Un vecchio sagrestano di 83 anni, Valentinetti, racconta di aver lavorato su un affresco senza rivendicare la presenza di una premier. «La premier nell'affresco? Lo dite voi. Ho ricalcato quello che c'era prima», dice, smentendo qualsiasi coinvolgimento politico nel suo lavoro. Autodidatta, Valentinetti ha messo le mani anche sulla villa di Berlusconi a Macherio e sulla Cappella Sistina.

«La somiglianza con Giorgia Meloni? Lo dite voi». Bruno Valentinetti, 83 anni, romano di via Gela, nel quartiere Appio, dribbla le domande sul ritratto della premier inserito tra i cherubini ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia nella cappella alla destra dell'altare nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Single, Valentinetti vive con la pensione sociale, ama definirsi "artigiano" ed è ospitato dal parroco, Daniele Micheletti, che però alla domanda sulla forte similitudine con la presidente del Consiglio non si sottrae: «In effetti le somiglia molto. ma non ci sarebbe nulla di strano.

