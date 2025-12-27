Hanno danneggiato le auto di alcuni volontari che stavano prestando servizio al Battiferro, solo perché era stato detto loro di attendere fuori dalla sala di pranzo, gremita di persone che hanno deciso di passare la giornata di Natale in compagnia della solidarietà. Attimi di tensione al tradizionale pranzo delle Cucine Popolari, nella giornata di Natale, quando un gruppo di persone, capitanate da un soggetto già conosciuto all’associazione, è entrato nella storica sede di via del Battiferro, al quartiere Navile. All’interno, oltre ai volontari con vassoi alla mano e grembiuli annodati, c’era oltre un centinaio di ospiti, radunati attorno ai tavoli per l’occasione di festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raid alle Cucine Popolari. Danni alle auto dei volontari: "Un atto intimidatorio"

Leggi anche: Vandali alle Cucine Popolari, danneggiate le auto dei volontari: “Atto intimidatorio”

Leggi anche: Giornata mondiale dei poveri, i volontari delle Cucine Popolari in 64 parrocchie padovane

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Raid alle Cucine Popolari. Danni alle auto dei volontari: Un atto intimidatorio.

"Cucine popolari per le persone in difficoltà" - Un incontro tra vecchi amici da cui è nata la suggestione di realizzare anche a Modena l’esperienza delle Cucine popolari. ilrestodelcarlino.it

Cucine popolari, sempre più ospiti: 300 pasti al giorno (94mila l'anno). E il secondo servizio più richiesto è la ricarica del cellulare - Sono tanti i dati che raccontano il lavoro sociale svolto nel 2023 dalle Cucine popolari e contenuti nel bilancio sociale della Fondazione Nervo Pasini. ilgazzettino.it

“Cucine popolari, sfamiamo chi ha bisogno di cibo e umanità” - Cesena, 20 settembre 2025 – La storia delle Cucine popolari di Cesena è stata raccontata, ieri in biblioteca Malatestiana, dove si festeggiavano i 140 anni del Resto del Carlino, da Elena Baredi, ... ilrestodelcarlino.it

Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro obiettivi dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria, in coordinamento con il governo di Abuja. Il raid, rivendicato da Donald Trump come “potente e letale”, riaccende il dibattito sulla strategia - facebook.com facebook