Spinaceto colpi di pistola nella notte | la chiamata al 112 i rumori sospetti e l’auto in fuga

Nella notte a Spinaceto si sono uditi diversi colpi di pistola. La polizia ha ricevuto una chiamata al 112 e ha trovato un uomo vestito di nero che si aggirava tra le porte di un condominio. Quando gli agenti sono arrivati, l’uomo è fuggito a bordo di un’auto. La scena ha creato tensione tra i residenti, ancora scossi dall’accaduto. La caccia all’uomo prosegue nel quartiere.

Roma, 29 gennaio 2026 – Si aggirava tra le porte di un condominio, vestito di nero, con il cappuccio calato sul volto e lo sguardo fisso sulle serrature delle varie abitazioni nella zona di Spinaceto, a Roma. Un quarantaseienne romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi. I suoi rumori sospetti sono stati colti da una residente che, osservando dallo spioncino della porta di casa, ipotizzando che si trattasse di un ladro, ha deciso di dare l'allarme al 112. Durante la chiamata alla polizia, il rumore di una esplosione di colpi d'arma da fuoco si è propagato dall'ultimo piano.

