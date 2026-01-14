Confartigianato | ‘Bene Mercosur ma servono strumenti dedicati’
Confartigianato evidenzia con favore l’accordo tra Ue e Mercosur, ratificato dopo un lungo processo negoziale. Tuttavia, sottolinea l’importanza di strumenti specifici e di un supporto efficace alle micro e piccole imprese, affinché possano sfruttare appieno le potenzialità offerte dai mercati sudamericani. La piena attuazione dell’intesa richiede un impegno concreto per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
ROMA, 14 GEN – Confartigianato “accoglie positivamente l’intesa” Ue-Mercosur “ratificata dopo 25 anni di negoziati, evidenziando però la necessità di accompagnare le micro e piccole imprese per consentire loro di cogliere concretamente le opportunità dei mercati sudamericani”. L’accordo “rappresenta un’opportunità storica per il made in Italy e per l’artigianato ma – avverte il presidente Marco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
