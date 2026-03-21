la legacy olimpica

Ogni grande evento sportivo porta con sé un termine ricorrente: eredità. Questa parola compare spesso nei documenti di candidatura, nelle dichiarazioni dei rappresentanti delle città ospitanti e nelle conferenze stampa dei comitati organizzatori. Si tratta di un concetto che si ripete continuamente, associato alla presenza di un evento di portata internazionale e alle sue ripercussioni future sulla città e sulla comunità coinvolta.

C’è una parola che accompagna ogni grande evento sportivo, che ritorna puntualmente nei dossier di candidatura, nei discorsi dei sindaci e nelle conferenze stampa dei comitati organizzatori: eredità. Legacy, nella lingua globale dello sport. Significa ciò che resta quando lo spettacolo finisce, quando gli stadi e i palazzetti si svuotano, quando i riflettori si spengono e il mondo si concentra sul prossimo evento. È una promessa rivolta al futuro: non solo medaglie, ma infrastrutture, sviluppo, comunità. È dentro questa promessa che si muovono, da prospettive diverse, due libri che raccontano lo sport contemporaneo: quello del già presidente... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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