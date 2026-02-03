On The Road nella legacy olimpica | progetto educativo per i ragazzi dai 16 in su

Questa mattina a Bergamo è stato annunciato che “On The Road” entra ufficialmente nella storia olimpica. Il progetto educativo, rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su, ora fa parte delle iniziative legate alle politiche sulla sicurezza stradale a livello mondiale. La partecipazione di Bergamo mette in luce l’impegno della città nel promuovere un comportamento più responsabile tra i giovani sulle strade.

Bergamo. Ragazzi On the Road Aps entra ufficialmente nella storia olimpica e nella cornice mondiale delle politiche sulla sicurezza stradale. Il progetto educativo On the Road, rivolto ai giovani, è infatti esplicitamente riconosciuto, promosso e comunicato nella Dichiarazione congiunta sulla sicurezza stradale, firmata nel contesto dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Dichiarazione è stata sottoscritta da Jean Todt, Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale; da Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; da Andrea Abodi, Ministro per lo Sport; dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Buonfiglio; dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis; e dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.🔗 Leggi su Bergamonews.it

