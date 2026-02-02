Juventus Next Gen Okoro lascia i bianconeri dopo cinque mesi e torna al Venezia | è ufficiale! Ora lo aspetta la Juve Stabia

La Juventus ha ufficializzato la partenza di Okoro dopo sei mesi in maglia bianconera. L’attaccante lascia Torino e torna al Venezia, dove aveva già giocato in passato. Ora si prepara a una nuova avventura alla Juve Stabia. La società ha comunicato l’addio senza entrare troppo nei dettagli, ma i tifosi si chiedono come si inserirà nel nuovo club. Intanto, Okoro si prepara a riprendere il campionato con la sua nuova squadra.

Juventus Next Gen, Okoro termina l'avventura in bianconero dopo sei mesi e torna in laguna: i dettagli dell'addio e i numeri della sua esperienza. Il calciomercato della Juventus non riguarda esclusivamente le grandi manovre della prima squadra guidata da Luciano Spalletti, ma coinvolge attivamente anche la gestione della Next Gen, il progetto fondamentale per la crescita dei giovani talenti. In queste ore, la società ha ufficializzato un movimento in uscita che riguarda il reparto avanzato della seconda squadra. Si tratta di Alvin Okoro, giovane prospetto offensivo che conclude anticipatamente la sua parentesi a Torino.

