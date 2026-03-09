Referendum sulla Giustizia 2026 il testo del quesito spiegato | guida al voto del 22 e 23 marzo

Il prossimo fine settimana, il 22 e 23 marzo, si svolge il referendum sulla giustizia 2026. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione interessa gli elettori chiamati a esprimersi sul testo del quesito, che sarà spiegato in modo chiaro e dettagliato. La partecipazione è prevista con modalità di voto tradizionali presso i seggi allestiti in tutta Italia.

Domenica 22, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, marzo si vota per il referendum sulla giustizia 2026. Gli elettori saranno chiamati a esprimersi, con il Sì se a favore, con il No se contrari, sulla riforma della giustizia. Non è previsto quorum. Tra le novità principali la separazione delle carriere, i due Csm e la creazione di un'Alta corte disciplinare. Ecco spiegato in maniera semplice il testo del quesito referendario. Referendum Giustizia, il Cdm integra il quesito: voto confermato al 22 e 23 marzo. Vengono inseriti nel testo gli articoli della Costituzione interessati dalla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo. Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO. La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere. Landini: In questo referendum non c'è il quorum, il tuo voto è decisivo. Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO. Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto. Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: come cambia il voto a seconda dell'affluenza. Gli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzo mostrano un equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari alla riforma. Sondaggi politici Referendum Giustizia 2026/ No avanti con affluenza bassa: Cdx compatto, 22% M5s voterà Sì. Centrodestra con Meloni in ansia davanti agli ultimi sondaggi politici Ipsos per il Referendum Giustizia 2026: il No recupera, si rischia l'effetto Iran. In queste ore la destra ha trovato un nuovo nemico da mettere alla gogna: Tomaso Montanari. Il motivo: queste parole qui, pronunciate due giorni fa da Montanari sul Referendum. "Volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Cala..."