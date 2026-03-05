Esplosioni nel Golfo droni anche sull’Azerbaigian la guerra senza confini dell’Iran | Colpita una petroliera americana – La diretta
Nel sesto giorno di tensioni nel Golfo, ci sono state esplosioni che hanno coinvolto diverse aree. Sono stati segnalati attacchi con droni anche in Azerbaigian. L’Iran ha dichiarato di aver colpito una petroliera americana, mentre le autorità curde hanno negato di aver varcato i confini iraniani. La situazione resta molto complessa e difficile da chiarire.
Nel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran. Intanto Teheran minaccia di prendere di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime. Lo riporta l’agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano. Forti boati nella notte a Gerusalemme, con le Forze di difesa israeliane (Idf) che parlano di missili lanciati dall’Iran. Una petroliera è stata colpita da una «grande esplosione» nelle acque al largo del Kuwait, causando una fuoriuscita di petrolio. L’attacco è stato rivendicato dall’Iran. Intanto il governo qatariota ha annunciato che sta evacuando i residenti delle abitazioni vicino all’ambasciata Usa a Doha, dopo diversi attacchi contro legazioni statunitensi in altri paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'Iran. La guerra nel Golfo si allarga
La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah. Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» «Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni.
