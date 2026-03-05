Esplosioni nel Golfo droni anche sull’Azerbaigian la guerra senza confini dell’Iran | Colpita una petroliera americana – La diretta

Nel sesto giorno di tensioni nel Golfo, ci sono state esplosioni che hanno coinvolto diverse aree. Sono stati segnalati attacchi con droni anche in Azerbaigian. L’Iran ha dichiarato di aver colpito una petroliera americana, mentre le autorità curde hanno negato di aver varcato i confini iraniani. La situazione resta molto complessa e difficile da chiarire.