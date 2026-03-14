Turismo vittima di guerra | colpita la credibilità del Golfo come destinazione sicura e ponte aereo intercontinentale

Il turismo nel Golfo attraversa un momento difficile poiché recenti tensioni geopolitiche hanno messo in discussione la percezione di sicurezza e l’affidabilità delle rotte aeree internazionali. Gli eventi hanno influito su due elementi chiave per i viaggi, ossia la facilità di accesso alle destinazioni e la fiducia dei visitatori, evidenziando le ripercussioni di situazioni di instabilità sulla reputazione della regione come meta turistica.

Gli shock geopolitici colpiscono il turismo con rapidità perché agiscono su due condizioni essenziali del viaggio, ovvero l’accessibilità e la fiducia. In questa chiave si leggono gli effetti sul settore dell’escalation innescata dagli Stati Uniti e da Israele verso l’Iran, che non si riflettono solo sui flussi da e verso i Paesi direttamente coinvolti, ma tendono a propagarsi oltre l’area del conflitto. L’urto iniziale è stato soprattutto fisico: la rottura della connettività in una regione strategica. Chiusure di porzioni di spazio aereo, restrizioni operative e deviazioni di rotta hanno colpito la funzione di hub del Golfo e, per effetto a catena, i flussi verso l’Asia e non solo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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