La guerra invisibile | perché il conflitto con l’Iran passa anche dall’acqua

Nel conflitto tra Iran e Paesi del Golfo, si stanno intensificando le tensioni legate alle risorse idriche. Oltre alle questioni militari ed energetiche, si osserva un crescente scontro per il controllo delle acque della regione. Questa disputa si manifesta attraverso azioni e iniziative che coinvolgono vari attori e infrastrutture, evidenziando come anche le risorse naturali diventino parte integrante delle dinamiche di conflitto.

Nel conflitto che coinvolge l’ Iran e i Paesi del Golfo, accanto alle tradizionali dimensioni militari ed energetiche, sta emergendo con crescente evidenza un fronte meno visibile ma altamente strategico: quello dell’ acqua. In Medio Oriente la scarsità idrica è da decenni un fattore di tensione, ma oggi, complice il cambiamento climatico, l’aumento della popolazione e la forte dipendenza da infrastrutture artificiali, l’accesso all’acqua è diventato un elemento centrale della sicurezza nazionale. In particolare, la diffusione degli impianti di desalinizzazione ha reso l’approvvigionamento idrico della regione tecnologicamente avanzato ma anche estremamente vulnerabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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