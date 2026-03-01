Iran che guerra sarà? Non solo mare terra e cielo | il conflitto passa anche da economia e cyberspazio

Il conflitto in Iran si estende oltre i confini terrestri e marittimi, coinvolgendo anche settori come l’economia e il cyberspazio. La Marina statunitense ha lanciato un missile Tomahawk contro l’Iran, segnando un intervento diretto e simbolico. La situazione si svolge in un contesto di tensione crescente, con azioni militari che si affiancano a sviluppi nel campo digitale e finanziario.

Il primo missile lanciato contro l’Iran è partito dalla Marina degli Stati Uniti. Un tomahawk, uno dei simboli dell’arsenale americano. Ma se un tomahawk è stato l’innesco, la guerra esplosa tra Iran, Stati Uniti e Israele è un incendio che coinvolge tutte le forze nella regione. Un conflitto su più livelli, dal mare al cielo, fino al dominio cibernetico. Che guerra sarà? Gli Stati Uniti hanno schierato una forza imponente. Sono circa 40mila i soldati di stanza in Medio Oriente, dispiegati in circa una ventina di basi. Sotto Centcom, il comando che controlla tutta la regione, ci sono alcune tra le più importanti basi americane nel mondo. La principale è quella di al-Udeid, in Qatar, con circa 10mila militari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

