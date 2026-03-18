Prezzi di benzina e diesel si impennano con la guerra ora il gasolio supera i due euro al litro dappertutto

Negli ultimi quindici giorni, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati sensibilmente, secondo i dati ufficiali del ministero dell'Ambiente. Attualmente, il gasolio supera i due euro al litro in molte aree e l'impennata si registra su tutto il territorio nazionale, confermando un incremento generalizzato dei costi dei carburanti.

I dati ufficiali del ministero dell'Ambiente confermano il salto verso l'alto dei prezzi del carburante nelle ultime due settimane. Rispetto a fine febbraio si pagano 16 centesimi in più per la benzina e 32 centesimi in più per il gasolio. Non è ancora chiaro se e quando ci sarà un calo, mentre le risposte della politica al momento scarseggiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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